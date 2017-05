VÃ¶sendorf

Im Zuge der Erstellung des sogenannten „Baumkatasters“ werden alle Bäume, die im Zuständigkeitsbereich der Vösendorfer Ortsverwaltung liegen, laufend von externen Sachverständigen bewertet. Leider komme es jedoch „immer wieder vor, dass einige Bäume aus Krankheitsgründen dringendst gefällt werden müssen. Das kann auch ganz plötzlich passieren, wie bei unseren Kastanienbäumen, die von einer Motte erwischt wurden“, weiß Gemeinderat Peter Schaunitzer, SPÖ.

Nun wurde aktiv an dieser Thematik gearbeitet und ein bedeutendes Zeichen gesetzt: Alle Gemeinderäte der sozialdemokratischen Fraktion inklusive der SPÖ Frauen beschlossen, neue Bäume verschiedenster Arten und Größen im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro privat zu finanzieren. „Die Problematik, dass monatlich Bäume gefällt werden müssen, ist in den Ausschüssen immer wieder aufgetaucht. Also haben wir gehandelt, ohne das Gemeindebudget anzugreifen“, erklärt Schaunitzer. Insgesamt konnten neun Bäume an unterschiedlichen Orten von Mitarbeitern des Bauhofs gepflanzt werden.