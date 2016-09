Eine vorerst unbekannte Tätergruppe stahl am 4. und 18. August in einem Modegeschäft in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf insgesamt 259 Kleidungsstücke. Der Gesamtwert der Beute beträgt etwa 10.000 Euro.

Kriminalbeamten der Polizeiinspektion Vösendorf ermittelten eine genaue Personsbeschreibung der Täter und sensibilisierten entsprechend die Angestellten des Geschäfts. Vor knapp zwei Wochen bemerkte eine Angestellte des Modegeschäfts, wie zwei Männer, auf die die Personsbeschreibung zutraf, das Geschäftslokal betraten und offenbar einen Ladendiebstahl vorbereiteten. Umgehend wurde die Exekutive verständigt. Die beiden verdächtigen Männer konnten noch im Geschäft angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um rumänische Staatsbürger im Alter von 38 und 40 Jahren. Beide bestritten die ihnen zur Last gelegten Ladendiebstähle. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt wurden die Verdächtigen in die dortige Justizanstalt eingeliefert. Ein Mittäter wurde im Zuge der Erhebungen bereits namentlich ausgeforscht.