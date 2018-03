Seit Ende Februar ist die schwarze Langhaar-Katzendame Schneewittchen zu Gast im Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf.

Das Tier wurde in einer Lagerhalle eines Transportdienstleisters in Wien-Simmering (11. Bezirk) gefunden und dürfte allem Anschein nach als blinder Passagier in einem LKW von Deutschland mit nach Österreich „getrampt“ sein.

Bei der Untersuchung im Wiener Tierschutzverein stellte sich heraus, dass Schneewittchen nicht solo gereist ist, sondern eine Überraschung im Gepäck hatte. Die Kätzin war mit mindestens vier Jungen trächtig und damals circa in der Mitte der Trächtigkeit (Kätzinnen sind rund zwei Monate trächtig), so das damalige Ergebnis der Ultraschalluntersuchung.

Schneewittchen brachte sechs gesunde Katzenbabies zur Welt

Daraufhin wurde für Schneewittchen ein eigenes „Mamazimmer“ eingerichtet, damit sich das Tier optimal und ungestört auf die Geburt ihrer Jungen vorbereiten konnte. Am Mittwochnachmittag war es dann soweit: Schneewittchen brachte sechs gesunde Katzenbabies auf die Welt.

Mutter und Kinder, darunter fünf schwarz weiße Babys und ein schwarzes Katzenkind, sind wohlauf und werden vom Pflegepersonal liebevoll betreut. Um ihre Welpen optimal zu versorgen, bekommt Schneewittchen natürlich extra viel Futter, das sie gerne annimmt.

Da es bereits vor der Geburt der Katzenkinder zahlreiche Anfragen gab, bittet der WTV die Bevölkerung um Verständnis, dass aktuell keine Angaben zur Vergabe der Jungen gemacht werden können. Nach den Vergaberichtlinien des WTV sind auch Reservierungen nicht möglich. Aktuell stehen die Gesundheit und das Wachstum der Tiere im Vordergrund.