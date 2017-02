VÃ¶sendorf

Tatorte befanden sich nach Polizeiangaben vom Montag auch in der Steiermark und in Wien. Der geständige Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.

Laut Polizei war der Rumäne am 6. Februar unmittelbar vor dem Auto eines 48-Jährigen auf die Fahrbahn gesprungen und hatte den Lenker dadurch zum abrupten Abbremsen genötigt.

Unmittelbar danach schlug er mit seinem Regenschirm mit voller Wucht gegen den Wagen und riss zeitgleich die Fahrertür auf. Dann attackierte der 35-Jährige mit der Spitze des Regenschirmes den Lenker, den er mit den Worten "aussteigen, aussteigen" zudem zum Verlassen des Fahrzeuges aufforderte.

Wegen der Vollbremsung war ein 30-Jähriger mit seinem Pkw in das Heck des zum Stillstand gelangten Wagens gekracht. Er bemerkte das Handgemenge zwischen dem Beschuldigten und dem 48-Jährigen, stieg aus und begab sich zu den beiden Kontrahenten. Dabei ließ er den Motor laufen.

Beschuldigte wurde festgenommen

Der Beschuldigte ließ daraufhin vom 48-Jährigen ab, lief zu dem Pkw des anderen Mannes, nahm auf dem Fahrersitz Platz und wollte offensichtlich wegfahren. Die beiden Fahrzeuglenker wussten dies zu verhindern. Der 48-Jährige wurde jedoch durch einen Biss erheblich verletzt.

Der laut Polizei erheblich alkoholisierte Beschuldigte wurde festgenommen. Bei den weiteren Ermittlungen wurden ihm auch vier Firmeneinbrüche in Raaba (Bezirk Graz-Umgebung), je ein versuchter Firmeneinbruch in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) und Wien-Hietzing sowie ein Einschleichdiebstahl zum Nachteil mehrerer Firmen in Pfaffstätten (Bezirk Baden) nachgewiesen.