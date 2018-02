Denn der hochkarätige Jury mit Trendexperten wie Wolfgang Reichl und Bloggerin Marie Curie gehört demnach SCS-Centermanager Matthias Franta an. Tatsächlich. NÖN-Recherchen haben ergeben, dass Anton Cech, seit fast 10 Jahren Centermanager der SCS, mit März unternehmensintern in das Donauzentrum nach Wien wechseln wird, sein ehemaliger Stellvertreter Matthias Franta von Wien-Donaustadt in die SCS. Cech wird nach wie vor die operative Leitung beider Shopping-Tempeln innehaben, Näheres werde man in den kommenden Tagen erfahren, war auf NÖN-Anfrage zu erfahren.