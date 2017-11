Schwan in Not: Am Mittwochvormittag wurde ein verletzter Schwan im Wiener Tierschutzverein (WTV) in Vösendorf (Bezirk Mödling) behandelt. Angestellte der Wiener Linien hatten das Tier in der U2 Station Donaumarina entdeckt. Die alarmierte Tierrettung barg den verletzten Wasservogel und brachte ihn anschließend in den WTV.

Wiener Tierschutzverein/WTV

Dort wurde das noch junge Schwanmännchen eingehend untersucht. Dabei diagnostizierte die WTV-Tierärztin eine Schnabelverletzung sowie ein Schädel-Hirn-Trauma. Anscheinend dürfte der Schwan mit voller Wucht gegen eine Fensterscheibe der Station geprallt sein. Die Wunde wurde daraufhin versorgt und der Schwan erhielt Antibiotika und Schmerzmittel. Zusätzlich wurde absolute Ruhe verordnet.

Nun ist der Schwan im Kleintierhaus des WTV untergebracht, wo er ohne Stress genesen darf. Sobald er sich von seinen Verletzungen vollständig erholt hat, wird er wieder in die Freiheit entlassen.