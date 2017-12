Der Erfolgslauf des Gaadners Frederic Lipgens (19) bei „The Voice of Germany“ hält an. Gemeinsam mit Patrizia Gasser sang er „Ain’t No Mountain High Enough“. Beide setzten nach intensiver Vorbereitung den Marvin Gaye-Song auf höchstem Niveau und kongenial um. Die Wahl fiel Teamleaderin Yvonne Catterfeld nicht leicht. „Besonders spannend“, fand sie letztlich Frederics Stimme. Somit geht er in die nächste Runde, aus der drei der verbliebenen zehn Talente aufsteigen.

„Es war super, mit Patrizia zu singen“, merkte Frederic im NÖN-Gespräch an, „wir hatten auch bei der Vorbereitung viel Spaß. Es ist dann natürlich hart, wenn der andere ausscheidet.“

Bei der Show mit dabei waren dieses Mal Frederics Eltern, die hinter der Bühne mitfieberten. Schon jetzt ist für Frederic klar, dass er bei „Voice of Germany“ extrem viel gelernt hat und lernt –„Wir haben tolle Vocal- und Choreografie-Coaches“ – und dass er Musik studieren will. Vorher steht möglicherweise noch die Teilnahme am Joe Zawinul-Award der Musikhauptschule Gumpoldskirchen auf der To-do-Liste.

Am Donnerstag, 20.15 Uhr geht’s für ihn auf SAT1 in den Sing-offs ums Semifinalticket. Insgesamt steigen drei der verbliebenen zehn Talente im Team „Yvonne“ auf.