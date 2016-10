Sportlich zu ging es am Samstag im Bereich des Perchtoldsdorfer Freizeitzentrums. Zahlreiche Vereine, von Judo über Karate bis hin zu den Ballsportarten, luden entlang der Plättenstraße zum Perchtoldsdorfer Tag des Sports ein.

Tag des Sports in Perchtoldsdorf .

„Zum ersten mal in dieser Verschränkung mit der Wirtschaft“, zeigte sich der geschäftsführende Gemeinderat Herwig Heider stolz, „viele Perchtoldsdorfer wissen gar nicht, was für ein tolles Sportangebot wir in unserer Gemeinde zu bieten haben.“ Gegen Ende der Veranstaltung wurden dann auch die Perchtoldsdorfer Aushängeschilder wie Mathias Czizsek (Vize-Europameister Judo), Markus Fuchs (Leichtathletik EM-Teilnehmer) und Max Hofer (Bronzemedaillengewinner Audi TT Sport Cup) geehrt.