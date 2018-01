Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des Wieners wurde gestohlene Kleidung sichergestellt. Der 31-Jährige zeigte sich laut Polizei zu den acht ihm angelasteten Diebstählen in Geschäftslokalen im Bezirk Mödling geständig. Er wurde in Wiener Neustadt inhaftiert.

Eine Geschäftsangestellte hatte gegen 14.30 Uhr einen Diebstahl angezeigt. Im Zuge einer sofortigen Intensivfahndung erwischten Beamte der Polizeiinspektion Wiener Neudorf den Verdächtigen mit gestohlenen Kleidungsstücken und Outdoor-Artikeln auf dem Areal des Shoppingcenters und nahmen ihn vorläufig fest.

In seinem Rucksack und in dem auf dem Parkplatz abgestellten Pkw des Mannes wurde weiteres Diebesgut - hochpreisige Bekleidung und Kletterbedarf sowie Ausrüstung zum Entfernen der Diebstahlsicherungen - sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete eine Hausdurchsuchung an, bei der weitere Beute entdeckt wurde. Im Zuge von Erhebungen wurden dem Beschuldigten aus Wien-Brigittenau insgesamt acht Coups zugeordnet. Ermittlungen zu möglichen weiteren Taten, auch in anderen Bundesländern, seien noch im Gange, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch.