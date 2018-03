An der Kreuzung der B17 mit der Bahnstraße steht das „ehemalige Versteigerungshaus“. Zukünftig soll das in den 1970ern errichtete Gebäude abgerissen werden. Auf drei Stockwerken soll bei einem Neubau Platz für Gewerbeflächen und Wohnraum auf rund 6.100 m entstehen. Weiters geplant ist ein bis zu 15 Meter breiter Vorplatz entlang der B17.

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, sieht damit das Ende der noch immer geltenden Bausperre in Wiener Neudorf in Sicht: „Vor zwei Jahren hat der Gemeinderat eine Bausperre verhängt, um grundsätzliche Überlegungen anzustellen, vor allem hinsichtlich der örtlichen Verkehrsbelastung. Für einige Ortsteile sind diese Überlegungen nunmehr abgeschlossen. Das beauftragte Architekturbüro Cserni hat verstanden, was wir wollen – ein offenes, einladendes Gebäude an einer Kreuzung, an der bislang ein wenig ansprechendes und nicht mehr zeitgemäß dimensioniertes Objekt steht.“

Wie das Mobilitäts-Konzept der Gemeinde umgesetzt werden soll, verrät Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum: „Es wird eine Tiefgarage, einen Platz für Fahrrad- und E-Car-Sharing sowie Elektro-Tankstellen geben. Mieter werden im ersten Jahr eine kostenlose Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel erhalten. Es werden Gründächer verbaut und Baumreihen werden an allen angrenzenden Straßen stehen.“

SP: Verzögerung hat Investoren abgeschreckt

Unter dem damaligen Bürgermeister Christian Wöhrleitner, SPÖ, waren die Übersiedlung des Gemeindeamtes sowie der Bau von Wohnraum und Geschäften auf dem Gelände geplant. Das wegen seiner Form „Modell T“ genannte Projekt stieß laut ihm jedoch auf viel Widerstand: „Damals haben wir auch schon die Bürger bei der Planung einbezogen, auf die Verkehrsbelastung geachtet und mehr Platz eingeplant. Trotz der Gemeinsamkeiten mit dem heutigen Projekt hat Janschka damals einen Aufstand gemacht. Die lange Verzögerung hat damals die Investoren abgeschreckt, daher wurde es nie was“, bedauert Wöhrleitner.

Einen Überblick zur belebten Geschichte des Areals gibt Gemeinde-Archivar Peter Csendes: „Die Baulichkeiten gehen auf das Neudorfer Brauhaus zurück, das 1769 entstanden ist und sich zwischen Gartengasse, Bahnstraße und Wiener Straße erstreckt hat. Die Gebäude haben sich im Lauf der Zeit, besonders nach der Übernahme durch die Familie Herzfelder 1869, natürlich verändert. Das Brauhaus wurde 1938 geschlossen, ein Großteil des Areals ab etwa 1970 neu verbaut. Die Bauten an der Wiener Straße wurden bei zwei Großbränden 1973 und 1979 schwer beschädigt und haben danach die heutige Form erhalten. Das Versteigerungshaus wurde kurz vor dem ersten Brand eröffnet.“

2019 soll es losgehen. Davor muss das Projekt noch im Gemeinderat beschlossen werden – das soll im Juni geschehen.

Am 5. April findet ein Info-Abend statt, bei dem Vertreter der Gemeinde und Raumplaner die Fragen zu diesem und weiteren Wiener Neudorfer Bauprojekten der kommenden Jahre beantworten werden.