Ab Sommer 2018 wird das Abfallwirtschaftszentrum Wiener Neudorf nur noch mit einer Bürgerkarte, der Wiener-Neudorf-Card, nutzbar sein – die NÖN berichtete.

Das wird ein Schranken sicherstellen, der im Rahmen der Umbauarbeiten am Wirtschaftshof der Gemeinde installiert wird.

Warum nur Bürger mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Wiener Neudorf Zugang zur Abfallbeseitigung dort haben sollen, erklärt Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP: „Wir merken den Mülltourismus sehr. Mödling etwa hat doppelt so viele Einwohner, dort fällt aber nur die Hälfte an Bauschutt an. Das kommt daher, dass Gewerbe und Bürger der Nachbargemeinden ihre Abfälle zu uns bringen – teilweise mit guten Absichten, da unser Abfallwirtschaftszentrum näher liegt und sie einen kürzeren Fahrweg für den Abtransport zurücklegen wollen.“

Hohe Kosten trotz Rückvergütung

Dass dadurch versteckte Kosten für die Gemeinde entstehen, rechnet Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum, vor: „Jede weggebrachte Tonne Abfall kostet uns 15 Euro, dass summiert sich bei 7.372 Tonnen. Selbst wenn die Wertstoffe rückvergütet werden, zahlen wir drauf. Beim Papier zum Beispiel zahlen wir jährlich 85.000 Euro für die Entsorgung und erhalten dafür 36.000 Euro. Bleibt ein Minus von knapp 50.000 Euro – nur fürs Papier.“

Geplant wurde der Schranken bereits unter dem damaligen Bürgermeister Christian Wöhrleitner, SPÖ. Für ihn ist das künftige Hindernis „eine notwendige Maßnahme, um unkontrollierte Kosten durch die Abfallbeseitigung zu vermeiden. Bei den Firmen, die ihren Müll dort abladen, muss jedoch differenziert werden. Wenn etwa ein Gärtner mehrere Wohnungen in Wiener Neudorf betreut, hat er zwar mehr Grünschnitt als eine Privatperson, dieser Abfall ist aber im Ort entstanden.“