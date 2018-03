Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf staunten nicht schlecht als sie am Nachmittag des 3. März 2018 zu einem Brandeinsatz ins eigene Feuerwehrhaus alarmiert wurden.

Wenige Augenblicke zuvor wurden die im Feuerwehrhaus anwesenden Mitglieder durch die Sirene der Brandmeldeanlage über eine Auslösung der Anlage informiert und hielten Nachschau. Dabei konnten sie in einer an das Feuerwehrhaus angebauten Notwohnung einen Entstehungsbrand am WC entdecken.

Bis zum Eintreffen der restlichen Mannschaft konnte der Brand mit Hilfe eines tragbaren Feuerlöschers erfolgreich bekämpfen werden.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

Zur Info: Das Wiener Neudorfer Feuerwehrhaus verfügt über drei Notwohnungen welche bei Bedarf durch die Gemeinde und Feuerwehr vergeben werden können.