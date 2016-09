Eines der am längsten im IZ NÖ-Süd ansässigen Unternehmen ist der Baufahrzeug-Vermieter „Cramo“: Seit 1974 ist die Firma in Wiener Neudorf ansässig. Nun wurde die Österreich-Zentrale des zweitgrößten Unternehmens dieser Art in Europa mit einer thermischen Sanierung modernisiert und neu gestaltet.

Ein wichtiger Standort, wie Vice President Cramo Central Europe Dirk Schlitzkus weiß: „Wir betreiben heute 360 Mietparks in 15 Ländern. Das IZ NÖ-Süd hat sich dabei als optimaler Standort für die Zentrale des österreichischen Vertriebsnetzes erwiesen, vor allem auch als Standort im Großraum Wien und südliches Niederösterreich. Wir sehen hier großes Potenzial.“

Zu den Gratulanten gehörte auch Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav, ÖVP. „Beständigkeit, Verlässlichkeit und klare Strukturen sind immer wichtig, gewinnen aber vor allem in Zeiten immer schneller wechselnder Anforderungen an die Unternehmen noch größere Bedeutung“, so Bohuslav.

Helmut Miernicki, Chef der Wirtschaftsagentur ecoplus begrüßt die zukunftsträchtige Neugestaltung: „Die thermische Sanierung bestehender Gebäude dient einerseits dem Klimaschutz und hilft gleichzeitig den Betrieben, die Energiekosten zu senken. Damit kommen wir aber auch unserem eigenen Anspruch einen Schritt weit entgegen, als Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich den Betrieben, die sich für einen Standort in einem ecoplus Wirtschaftspark entschieden haben, die bestmöglichen Rahmenbedingungen und die modernste Infrastruktur zur Verfügung stellen zu können.“