Erneut steckte Lkw in SCS-Unterführung fest .

Nur knapp einen Monat nach dem letzten Einsatz dieser Art (wir hatten berichtet, siehe unten) musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf am Freitagnachmittag erneut zur Bergung eines feststeckenden Fahrzeugs in der Unterführung am SCS-Ring ausrücken!

Nach der Alarmierung der Feuerwehr gegen 16.15 Uhr folgte am Einsatzort "fast schon ein Routinejob" wie die Einsatzkräfte in einer Aussendung bekannt gaben.

Nach der Absicherung der Einsatzstelle durch die Polizei brachten die Florianis das schwere Rüstfahrzeug in Stellung, parallel dazu wurden die Luft aus den Reifen gelassen und Anschlagmittel am Transporter angebracht. Im Anschluss daran zogen die Feuerwehrleute das Fahrzeug mit Hilfe der acht Tonnen starken Seilwinde aus der Unterführung.

Durch den Unfall war nicht nur der Aufbau, sondern auch das Fahrgestell des Renault Master beschädigt worden, wie die Feuerwehr in ihrer Aussendung berichtete. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf stand mit drei Fahrzeugen und 10 Mitglieder rund 60 Minuten im Einsatz.

www.ff-wr-neudorf.at