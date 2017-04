Fahrzeug brannte auf Südautobahn aus .

In den Mittwochabendstunden geriet ein VW Vento mit Tullner Kennzeichen auf der Südautobahn in Höhe Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) in Brand - die Florianis wurden gegen 21.15 Uhr alarmiert und eilten zum Einsatz.