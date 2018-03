Nach der Alarmierung zu einer Brandmelderauslösung in der Palmersstraße gefolgt von Auspumparbeiten in der Anningerstraße eilte man am Ende auch zu einem Schuppenbrand am Buchenweg.

Flüssigkeiten flossen brennend aus

Bei Ankunft der Feuerwehr am Buchenweg stand eine Gartenhütte in Vollbrand und drohte auf benachbarte Objekte überzugreifen. Die Besatzung des Hilfeleistungsfahrzeugs baute eine Löschleitung auf, ein Atemschutztrupp bekämpfte den Brand.

Da sich in der Gartenhütte brennbare Flüssigkeiten befanden, die auch bereits brennend ausflossen (!), griff der zweite Atemschutztrupp zusätzlich mit einem Schaumrohr ein.

Parallel zur Brandbekämpfung konnten die Florianis ein wertvolles E-Bike aus dem Gefahrenbereich bergen. Um 23.06 Uhr konnte „Brand Aus“ gemeldet werden.

Gegen Mitternacht waren alle drei Einsätze beendet. Eine Nachkontrolle des Schuppenbrands findet in den Nachtstunden statt. Insgesamt stand die Freiwillige Feuerwehr mit 30 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz.