Wiener Neudorf

Überraschendes Ende bei der Sitzung des Gemeinderates: In einer Pause zwischen dem öffentlichen und dem nicht öffentlichen Teil verließ die Fraktion SPÖ das Gemeindeamt, wodurch man nicht mehr beschlussfähig wurde. Laut Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, wird es nach dem wiederholten Auszug der SPÖ „keine Maßnahme geben, die gewährleistet, dass dieses politische Instrument nicht mehr zur Anwendung kommt.“

Die geplatzte Sitzung kommentiert er so: „Für mich ist es völlig in Ordnung, wenn sich eine Fraktion dieses Rechtes bedient, aber natürlich muss es dann auch diese Fraktion verantworten, wenn wichtige Tagesordnungspunkte nicht zeitnahe beschlossen werden können. Meine Aufgabe als Bürgermeister ist es, so rasch wie möglich einen Termin zu finden, um wichtige Entscheidungen, wie eben Auszahlungen aus dem Sozialfonds oder Wohnungsvergaben, herbeizuführen.“

„Für uns war das Maß einfach voll“

Seitens der SPÖ wurde die Entscheidung in einem öffentlichen Statement begründet: „Wir mussten die Sitzung vor dem nicht öffentlichen Teil verlassen. Übrigens eine Gepflogenheit, die seinerzeit auch Janschka gerne in Anspruch nahm. Nach den ständigen Beleidigungen durch Janschka & Co. war für uns das Maß voll.“

Unverständlich für Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum: „Aus meiner Sicht unterschied sich diese Sitzung weder in der Wichtigkeit der Tagesordnungspunkte noch im Ton von anderen Sitzungen. Bisher war es im Wiener Neudorfer Gemeinderat gute Gepflogenheit, vorher zu sagen, warum man geht. Erstmalig wurde eine Sitzung ohne Angabe, welcher Tagesordnungspunkt strittig ist, abgebrochen.“

FP-Bürgermeister-Stellvertreter Robert Stania zeigt wenig Verständnis für das Verlassen der Sitzung: „In der letzten Sitzung teilte die SPÖ selbst kräftig aus, wie es in einer Dezembersitzung bisher unüblich war. Dann einfach aufzustehen und die Sitzung zu verlassen, ohne Erklärung oder ersichtlichen Grund, ist weder nachvollziehbar noch verantwortungsvoll.“

Der nicht öffentliche Teil der Sitzung wird am 22. Dezember nachgeholt.