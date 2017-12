Seit 1985 bietet das Franz Fürst-Freizeitzentrum – benannt nach einem ehemaligen SP-Bürgermeister – Platz für Sportler, Vereine und Veranstaltungen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, soll in den kommenden Jahren mehrfach in die Anlage investiert werden.

Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, erklärt: „Die große Sporthalle soll barrierefrei gemacht und die Raumaufteilung soll neu gestaltet werden. Die Grundlage dafür haben Schüler der HTL Mödling in einer Diplomarbeit erarbeitet. Diese wird jetzt von einem Architekten auf ihre Machbarkeit geprüft. Aktuell wird das gesamte Gebäude begutachtet, damit wir einen Überblick haben, wo etwas gemacht gehört. Eine thermische Sanierung wollen wir langfristig auf jeden Fall vornehmen.“

Im kommenden Jahr wird außerdem der Grundstein für den neuen Treffpunkt am erst kürzlich eröffneten Jugendplatz gelegt.

Altlasten spielen noch immer eine Rolle

Schwierig bei der Sanierung oder bei Neubauten ist stets das Fundament – schließlich wurde das Freizeitzentrum auf einem Grund gebaut, der in den 60er-Jahren als Müllhalde verwendet wurde. „Dadurch gibt es unterirdische Einschlüsse, die durch eine unterirdische Mauer vom Umland getrennt werden. Durch die Bildung von Gasen wird das Fundament jedoch unregelmäßig angehoben und abgesenkt. Das kann langfristig zu Rissen in den Gebäuden führen“, berichtet Janschka.

Um das zu verhindern, wurde bereits mehrfach erfolgreich saniert. Bis zur anstehenden Modernisierung dauert es noch, wie der Bürgermeister klarstellt: „Bis Ende Frühling wird das Konzept der HTL geprüft, danach brauchen wir eine konkrete Kostenschätzung. Erst dann wird ein Fahrplan aufgestellt. Wann es losgeht und wie lange umgebaut wird, lässt sich erst dann sagen.“