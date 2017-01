Bei der Koch-Show „Das perfekte Dinner“ auf VOX war vergangene Woche Wiener Neudorf vertreten. Die 31-jährige Kathrin Pöltl, gebürtige Steirerin, war bei der „Wien-Woche“ eine von fünf Gastgebern.

Dabei hätte es auch anders kommen können, wie Pöltl erzählt: „Beworben habe ich mich schon 2015, woraufhin ich bei mehreren Castings war. Dann hatte ich allerdings schwere gesundheitliche Probleme. Ich habe eine Nervenkrankheit, das Guillain-Barré-Syndrom, die mich mehrere Monate gelähmt hat. Davon habe ich mich aber nicht unterkriegen lassen – nach meiner Genesung wollte ich auf jeden Fall noch beim perfekten Dinner mitmachen.“

Der Ehrgeiz beeindruckte die Produzenten der Sendung, Pöltl kam in die finale Auswahl der Koch-Enthusiasten und die Dreharbeiten konnten Ende November losgehen.

"Mit Krankheit respektvoll umgegangen"

„Beim perfekten Dinner isst jeder Teilnehmer bei jedem. Ich war also viermal Jurorin und einmal Köchin. Als ich Gastgeberin sein durfte, waren drei Kamerateams bei mir zu Hause. Eines am Vormittag für einen Lokalaugenschein, eines am Nachmittag für Interviews und schließlich eines am Abend beim eigentlichen Essen. Da wurden die Gänge immer wieder für Interviews unterbrochen, was das Timing beim Kochen etwas schwierig gemacht hat. Um das zu vermeiden, habe ich viel vorbereitet und um mich zu schonen, konnte ich mich immer wieder hinsetzen, wenn ich warten musste.“

Auch in der Sendung wurde ihre Krankheit kurz thematisiert – jedoch sehr zur Zufriedenheit von Pöltl: „Es wurde absolut respektvoll damit umgegangen.“

Zum Kulinarischen: auf Pöltls Menüplan standen Käferbohnen-Couscous mit Kernöl-Krendip auf Vogerlsalat, gefüllte Rehroulade an Cognacsoße, dazu Maroni-Preiselbeer-Buchteln und als Nachspeise die Eigenkreation „Apfel zum Quadrat“.

Schlussendlich hat es mit nur einem Punkt Abstand für den vierten Platz gereicht. Auch ohne Stockerlplatz hatte Pöltl viel Spaß bei den Dreharbeiten: „Insgesamt bin ich glücklich und zufrieden, weil ich immer schon mal beim perfekten Dinner mitmachen wollte. Es war zwar stressig, aber ich habe mir damit wirklich einen Traum erfüllt.“