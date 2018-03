Als „hausgemacht“ lässt sich rund ein Drittel des Verkehrs in der Gemeinde bezeichnen: Fahrten im Ort, die kürzer als fünf Kilometer sind. Genau diese innerörtliche

Belastung soll mit dem Mobilitätskonzept der Gemeinde verringert werden. Das Ziel von Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum, ist ambitioniert: „Ich möchte, dass das Zweitauto bei uns aus der Mode kommt, weil die Alternative dazu komfortabler, günstiger, umweltfreundlicher und gesünder ist.“

Um das zu erreichen, benötigt es ein Zusammenspiel der Angebote: „Die Badner-Bahn kann mit der Wiener-Neudorf-Card günstiger oder sogar kostenlos genutzt werden, der Citybus Mödling verbindet Wohngebiete mit wichtigen Orten in der Region und das RADLgrundnetz wird in den kommenden Jahren in ganz Niederösterreich ausgebaut. In unserer Region wird es Schlüsselstellen besser erreichbar machen“, meint Kleissner.

Bahnhöfe, SCS und U-Bahn erreichbar

Was Kleissner anspricht, führt Gerhard Wannenmacher, Mödlings grüner Vizebürgermeister, weiter aus: „Wir nähern uns von beiden Seiten an. In Wiener Neudorf ist die Hauptstraße schon fertig, jetzt folgt die Verbindung von der Badner Bahn-Station die Neudorfer Straße entlang, die wir bis zum Mödlinger Spitz ebenfalls bebauen. Frühestens 2019 verbinden wir die Strecke dann mit dem Mödlinger Bahnhof.“

Kleissner skizziert, wie die Strecke langfristig geplant ist: „Es wird vom Bahnhof Mödling über die B17 nach Wiener Neudorf gehen. Von dort aus verläuft der Radweg nach Norden zur SCS und nach Vösendorf, von wo aus er nach Westen zur U6-Station Siebenhirten führt. Wenn wir die U-Bahn schon nicht zu uns holen können, machen wir sie zumindest bequem erreichbar. So wird es sich auszahlen, das Auto zugunsten des Rades stehen zu lassen.“