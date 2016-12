Wenige Minuten später traf die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf am Einsatzort ein. Im Zuge der Erkundung des verrauchten Bereiches durch einen Atemschutztrupp konnte in einem Kellerabteil eine verkohlte Handlampe entdeckt werden.

FF-WR-NEUDORF.AT

Die Lampe, welche vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geriet. Um den Rauch aus dem Keller abzusaugen wurden ein Be- und Entlüftungsgerät sowie ein Hochleistungslüfter in Betrieb genommen.