„Niederösterreich ist unser Kernland, unser größter Teilmarkt“, machte Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG, anlässlich des Betriebsbesuchs von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, deutlich: 568 der 2.504 österreichischen Standorte liegen in Niederösterreich, jedes zweite Stück Rind- oder Schweinefleisch, jeder vierte Erdapfel ist blau-gelb. Und 12.220 der 42.322 rot-weiß-roten Arbeitsplätze liegen in NÖ.

Damit wollen sich die REWE-Verantwortlichen aber nicht zufriedengeben. Man sei bemüht, gemeinsam mit dem Land ein Agrar-, Mobilitäts- und Digitalisierungspaket zu schnüren, merkte Haraszti an. All das soll dazu führen, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und auch kleinere regionale Betriebe eine Chance im REWE-Vertrieb erhalten: „Wir unterstützen jede Innovation und bemühen uns um eine maßgeschneiderte Lösung“, verspricht Haraszti.

Vorstands-Kollege Christoph Matschke – er hat zu Jahresbeginn gemeinsam mit Haraszti, Janusz Kulik, Michael Jäger und Franz Nebel die Nachfolge von Frank Hensel angetreten – ergänzte: „Wir sind mehr als nur Gehaltsüberweiser und größter Arbeitgeber in Niederösterreich. Wir bewegen jährlich auch über 270.000 Tonnen Konsumgüter. Die lassen sich leider nicht mit kleinen Fahrzeugen ausliefern.“ Ergo mache man sich auch Gedanken über die Mobilität und werde in absehbarer Zeit einen ersten E-Truck testen.

Mikl-Leitner ist „in einer Greißlerei großgeworden. Deshalb weiß ich auch, was es heißt, Nahversorger zu sein“. Vor allem die Versorgung des ländlichen Raumes „liegt mir am Herzen“. Gemeinsam mit dem REWE-Konzern sei es „dank der langen und traditionellen Zusammenarbeit gelungen, für viele Herausforderungen Lösungen zu finden“.

Über das Geschenk – ein regionaler Gemüsekorb – musste Mikl-Leitner schmunzeln: „Ich gehe davon aus, dass die Produkte lange halten, denn vor dem Wahlsonntag komme ich nicht zum Kochen.“