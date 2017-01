Wiener Neudorf

Es war bereits ein Thema bei der offenen Fragerunde der Gemeinde: Zahlreiche Anrainer des Reisenbauer-Rings haben sich wegen des im Vorjahr neugebauten Nahversorger-Zentrums beschwert.

Der Grund: Obwohl das Gebäude selbst nur fünf Meter hoch ist, wurde an dessen Front eine drei Meter hohe Wand für Werbezwecke hochgezogen. Die maximale Bebauungshöhe von acht Metern wurde somit eigentlich nicht überschritten, für die Anrainer ist die Front aber trotzdem störend.

Es werden keine Details bekannt gegeben

Nun möchte die Gemeinde für einen möglichen Rückbau einsetzen. Vizebürgermeisterin Elisabeth Kleissner, Umweltforum, dazu: „Der Gemeinderat schließt sich einstimmig dem Wunsch der Anrainer an und beauftragt den Bürgermeister mit den Verhandlungen mit der Firma REWE bis zur nächsten Gemeinderatssitzung. Ziel wäre es, die Wand zu entfernen, zumal sie einigen Wohnungsparteien die Aussicht verstellt und zudem sehr erdrückend wirkt.“ Bis zum Erreichen einer Lösung möchte Bürgermeister Herbert Janschka, ÖVP, nicht zu viel verraten: „Ich werde bis zum Verhandlungsergebnis und der darauffolgenden Diskussion im Gemeinderat keine Details bekannt geben. Gehen Sie aber davon aus, dass sich REWE-Group und Gemeinde einigen werden.“

Ziel des Ortschefs ist es, „bis zur Gemeinderatssitzung am 30. Jänner alle Fakten am Tisch zu haben. Ich bitte also noch um ein wenig Geduld.“

Seitens des REWE-Konzerns kann Pressesprecher Paul Pöttschacher aktuell noch keinen Zeitplan zu den Verhandlungen abschätzen: „Ich darf auf die Aussage von Bürgermeister Janschka verweisen. Nach der Gemeinderatssitzung können wir mehr dazu sagen.“