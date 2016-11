Wiener Neudorf

Die Amtsleiterin der Gemeinde, Helga Reinsperger, kann stolz sein: ihre Tochter Stefanie steht bei den Salzburger Festspielen als „Buhlschaft“ des „Jedermann“, gespielt von Tobias Moretti, auf der Bühne.

Die in Baden geborene und teilweise in London aufgewachsene 28-Jährige ist Absolventin des Max Reinhardt-Seminars in Wien. Seither wirkte sie bei den Ensembles des Düsseldorfer Schauspielhauses, sowie im Wiener Burgtheater und Volkstheater mit. Ihr Engagement brachte zahlreiche Auszeichnungen mit sich, darunter „Schauspielerin des Jahres“ und „Nachwuchsschauspielerin des Jahres“ bei einer Kritikerumfrage des Fachblatts „Theater heute“ sowie der Nestroy-Theaterpreis in der Kategorie „Bester Nachwuchs weiblich“.

Aktuell ist Stefanie Reinsperger in Franz Grillparzers „Medea“ zu sehen. An ihrer Seite ist ebendort auch das Mödlinger Nachwuchs-Talent Simon Stadler-Lamisch (8) aktiv.

Der Salzburger „Jedermann„ geht von 21. Juli bis 31. August 2017 am Domplatz über die Bühne.