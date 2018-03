Not-Operation für Dachs-Dame .

Am Montag wurde ein schwer verletztes Dachs-Weibchen in den Wiener Tierschutzverein (WTV) gebracht. Das Tier wurde in Wien-Penzing von Passanten blutend auf der Straße entdeckt. Die Tierrettung brachte die Dächsin daraufhin in den WTV nach Vösendorf.