Bart ist wieder da: Der junge Mischlingsrüde, der aus einem Hundestall entwendet worden war, befindet sich wieder in der Obhut des Wiener Tierschutzvereins (WTV).

Zur Erinnerung: Der Yorkshire Terrier-Chihuahua-Mix war am Dienstagnachmittag aus einem speziell abgesicherten Gehege, dessen Absperrung entfernt wurde, verschwunden (wir hatten berichtet, siehe unten). Seine Schwester Maggie, die mit ihm untergebracht war, war zum Glück noch anwesend.

Eine großangelegte Suche auf dem Areal des WTV blieb ergebnislos. Daher ging der WTV davon aus, dass das Tier von Unbekannten entwendet wurde und bat die Bevölkerung über Medien und soziale Netzwerke um Hilfe bei der Suche nach Bart.

Mit Erfolg: Am Donnerstagnachmittag ging ein erster Hinweis auf den Verbleib des Hundes ein. Ein Passant hatte am Dienstag eine junge Frau in der Badner Bahn (der WTV liegt an der Badner Bahn Station Vösendorf) beobachtet, die einen Hund, auf den Barts Beschreibung haargenau passte, bei sich hatte.

Da sich die Suchmeldung des WTV mit sämtlichen Details des Hundes (Chipnummer, etc.) auch über Medien und soziale Netzwerke rasch verbreitete, dürfte der öffentliche Druck schließlich zu groß geworden sein: Bart wurde am Donnerstagabend wieder im Wiener Tierschutzverein abgegeben. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei tatsächlich um jene junge Frau, die der Passant beobachtet hatte. Der Vater des Mädchens, der allem Anschein bis Donnerstagnachmittag nichts von dem Hund wusste, brachte Bart vorbei. Seine Tochter hatte den Hund aus dem WTV entwendet.

Das Motiv für die Tat kann getrost als jugendliche Dummheit bezeichnet werden. Da Bart sich allerdings in gutem Zustand befand und letzten Endes alles gut ausging, hat der WTV von einer Anzeige bei der Polizei Abstand genommen. Es wird allerdings seitens des WTV ernsthafte Gespräche mit der jungen Dame geben. Denn Diebstahl ist kein Kavaliersdelikt.

Neues Heim für Bart

Für Bart gibt es jedenfalls ein Happy End im doppelten Sinne, hat er doch bereits neue Besitzer. Diese waren schon am Mittwoch im WTV und holten seine Schwester Maggie ab. Eigentlich wollten die Herrschaften beide Hunde übernehmen, mussten allerdings aufgrund von Barts „Absenz“ vorerst mit einem Hund vorlieb nehmen. Sie werden nun vermutlich noch am Freitag auch Bart in Empfang nehmen. Einem glücklichen Hundeleben steht somit nichts mehr im Wege.

"Der Wiener Tierschutzverein möchte sich bei der Bevölkerung und den Medien für die tatkräftige Unterstützung und nicht zuletzt auch bei jenem Herrn, der einen wichtigen Hinweis lieferte, sehr herzlich bedanken", vermeldete der Tierschutzverein in einer Aussendung.