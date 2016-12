„Gewalt in der Familie und in Paarbeziehungen ist weltweit gesehen die häufigste Form von Gewalt gegen Frauen. Sie zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten und kennt keine kulturellen, religiösen oder schichtspezifischen Grenzen“, merkte Silvia Drechsler in ihrer Funktion als Vorsitzende des Mödlinger Frauenbeirats an. „Dennoch zählt es zu den größten Tabu-Themen in unserer Gesellschaft und es gibt nicht viele, die den Mut haben, damit in die Öffentlichkeit zu gehen.“

Um einmal mehr auf das Thema aufmerksam zu machen, hat der Frauenbeirat im Rahmen der Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ zur Verleihung des Frauenpreises in die Sala Terrena geladen.

Der ging an Bezirksinspektorin Tina Teuchmann vom Bezirkspolizeikommando Mödling, wie Drechsler stolz verkündete: „Sie bekommt den Preis stellvertretend für alle Beamtinnen und Beamten für den enormen Einsatz in den Bereichen Opferschutz, Gewaltprävention und gegen Gewalt an Mädchen und Frauen.“

Rasche, unbürokratische Zusammenarbeit

Für Teuchmann, seit 2006 in Mödling, seit 2009 im Kriminalbeamtendienst, wäre es der Idealfall, wenn etwaige Delikte „schon im Vorfeld verhindert werden könnten“.

Sie weiß zudem, dass es für betroffenen Frauen gilt, eine riesige Hürde zu überspringen: „Die Anzeigeerstattung.“ Genau hier setze ihre Unterstützung ein. „Prozessbegleitung“ heißt das Schlagwort. Das Opfer nicht alleine lassen. „In Mödling funktioniert die rasche, unbürokratische Zusammenarbeit mit Opferschutzeinrichtungen hervorragend“, lobte Teuchmann, die nebenbei Jus studiert.

Und sie machte deutlich, dass die 500 Euro, mit denen der Frauenpreis dotiert ist, an die Frauenberatungsstelle „Kassandra“ gehen.

Bezirksinspektor Norbert Vogel ist „seit 20 Jahren in der Prävention tätig“ und hatte aktuelle Zahlen parat, die verdeutlichen, dass auch der Bezirk Mödling keine Insel der Seligen ist: „2015 wurden 142 Betretungsverbote gegen Gefährder ausgesprochen, heuer sind es bislang 128.“

"Gewalt gegen Frauen noch offensiver begegnen"

Zudem seien an die 100 präventiven Rechtsaufklärungsgespräche geführt worden.

Für Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, ist klar: „Wir müssen der Gewalt gegen Frauen noch offensiver begegnen.“ Derartige Delikte ordnet der Stadtchef in den „Katalog der Widerlichkeiten“ ein.

Die Eröffnung der Ausstellung von Sigrid Ofner – „alte Mädchen/alte Märchen“ rundete das Thema künstlerisch ab.