„Manche haben sich schon gefragt, warum es so lange dauert, bis der Förderverein die ersten Mitglieder aufnimmt“, erzählt Vereinsgründer Alfred Rosner. Wie berichtet begannen er und Monika Neubauer im Sommer mit der Gründung des Fördervereins für die Rettungsstelle Eichgraben „Unsere Rettung“. Mittlerweile konnten sie viele Mitstreiter für diese Aktion gewinnen.

Denn die Rettungsstelle Eichgraben braucht dringend finanzielle Unterstützung: Die Zahlungen der Krankenkasse und auch die gesetzlichen Beiträge der Gemeinden reichen bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken. Neue Rettungswagen können sowieso nur mit großzügiger Unterstützung der Gemeinde Eichgraben und beträchtlichen Firmenspenden angeschafft werden.

Der Förderverein „Unsere Rettung“ will mit 25 Euro Jahresbeitrag möglichst vieler Mitglieder einen Beitrag zum Erhalt der Rettungsstelle leisten. Ab sofort liegen in vielen Eichgrabener Geschäften oder Lokalen und auch in Rekawinkel Beitrittserklärungen auf.

Auch mit einem Anruf an 0664/2111571 oder einem Mail an unsere.rettung@gmx.at kann der Beitritt zum Förderverein erklärt werden. Pünktlich zum Start der Mitgliederwerbung kann der Verein jetzt auch mit einem Knalleffekt aufwarten: „Jeder der heuer noch Mitglied wird,“ verspricht der Vereinsgründer, „erhält Einkaufsgutscheine im Wert des Mitgliedsbeitrages.“ Die Gutscheine werden anschließend persönlich von einem Vorstandsmitglied übergeben.

Förderaktion mit der Wirtschaft

„Die kleinen regionalen Unternehmen unterstützen uns großartig“, strahlt Monika Neubauer, die für die Öffentlichkeitsarbeit im Verein zuständig ist. „Vom Muttertagsbrunch zum halben Preis reicht der Bogen der Gutscheine bis zum Gratisbräunen im Solarium“ erklärt sie. Alfred Rosner freut sich besonders über die gelungene Einbindung der Wirtschaft, „dass wir jedem neuen Mitglied Gutscheine für eine Fotoserie oder ein Gratisessen mit Freunden geben können, ist nicht selbstverständlich“, zeigt er sich dankbar. „Jetzt hoffen wir, dass viele Mitbürger dem Förderverein beitreten und auch die Gutscheine nützen, um bei der regionalen Wirtschaft einzukaufen,“ ergänzt Monika Neubauer. „In der Startphase konnten wir noch nicht alle Unternehmen einbinden, es ist aber geplant diese Aktion auszuweiten. Mit dieser tollen Unterstützung erhält die Idee der aktiven Selbsthilfe eine besondere Dynamik, die letztlich unseren Ort noch lebenswerter macht.“

Die konstituierende Versammlung findet am Donnerstag, 3. November, um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum Eichgraben statt. „Unterstützen auch Sie uns mit ihrem Besuch“, bitten die Vereinsgründer.