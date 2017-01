Alpakas haben es der Familie Swanton angetan. „Als wir zum ersten Mal auf einem Hof diese Tiere gesehen haben, haben wir uns auf der Stelle in sie verliebt. Das sind sanftmütige, liebe Tiere, die einen in ihren Bann ziehen. Sie sind scheu, aber auch sehr neugierig. Und sie berühren die Menschen“, schwärmt Helga Swanton.

Traum ging in Erfüllung

Seit etwa einem Jahr halten Helga und Aidan Swanton in Senning diese exotischen Vierbeiner. „Nachdem wir viele Wiesen beim Hof und auch einen Stall haben, konnten wir uns diesen Traum erfüllen“, erzählt die Psychotherapeutin. Einige der Tiere setzt sie für Therapiezwecke ein, denn aufgrund ihres sanften Wesens seien Alpakas gut für tiergestützte Therapie geeignet: „Paco und Sammy unterstützen meine Arbeit in der Begleitung von Menschen in schwierigen Lebensphasen.“

Die Familie Chahrour bewunderte beim Besuch in Senning die außergewöhnlichen Vierbeiner. | NOEN, Wanderer

Insgesamt zehn Alpakas werden am Senninghof gehalten. Die Wolle der Tiere wird für Bettdeckenfüllungen verwendet und zu Strickwolle verarbeitet. „Man nennt die Faser der Alpakas auch Vlies der Götter, da es früher nur dem Königshaus der Inkas vorbehalten war“, weiß Helga Swanton. Die Faser ist besonders fein und weich und wirkt temperaturausgleichend. „Nachdem die Alpakafaser kaum Lanolin enthält, kratzt sie nicht und ist für Allergiker gut geeignet“, so Swanton weiter.

In ihrem neuen Hofladen sind Strickwolle und Produkte aus Alpakawolle zu haben. „Für viele Leute ist es erstaunlich, dass es so feine Sachen gibt. Wir haben viel positives Feedback“, freuen sich die Swantons.