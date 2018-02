Ein Fall aus dem Jahr 2011 beschäftigt derzeit die Staatsanwaltschaft St. Pölten.

Vor über sechs Jahren, genau am 5. Juni 2011, haben zwei Rumänen (damals 23 und 28) den Bankomat bei der Raiffeisenbank in Altlengbach manipuliert. Mit einer Metallleiste sollen sie den Geldausgabeschlitz überklebt haben, sodass abgehobene Geldscheine nicht herauskommen sollten. Als die Kunden vom Bankomat weggingen, holten sich die Betrüger das Geld.

Damals konnten die Täter noch am selben Tag von der örtlichen Exekutive in Brand-Laaben gefasst werden. Dort hatten sie mit der gleichen Masche versucht, an Geld zu kommen. „Sie wurden damals auf freiem Fuß angezeigt“, weiß Staatsanwalt Leopold Bien. Mehrere Taten in Wien, Baden, Breitenau und Günselsdorf konnten ihnen zu diesem Zeitpunkt aber nicht nachgewiesen werden.

In der Vorwoche klickten erneut die Handschellen für den jüngeren der beiden Betrüger, da gegen ihn eine Festnahmeanordnung wegen gewerbsmäßigen Diebstahles bestand. Bei der Kontrolle eines Reisebusses beim Grenzübergang in Nickelsdorf in Burgenland wurde der 29-Jährige entdeckt und sofort festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt nach Wien eingeliefert.