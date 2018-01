Wirbel in der Gemeinde: Laut der SP-Zeitung „Altlengbach Info“ soll die Rettung von Altlengbach nach Innermanzing verlegt werden. „Das kommt für uns nicht in Frage“, ist SP-Vizebürgermeister Wolfgang Luftensteiner verärgert. Die Schaffung der Rettungsstelle unter Bürgermeister Alois Goiser und die Investitionen in den Ausbau des Standortes könne nicht mit einem Federstrich zunichtegemacht werden, heißt es in der Zeitung weiter. „Das wäre ein unverantwortlicher Schritt“, sagt Luftensteiner.

„Jetziger Standort ist nicht ideal“

VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer bestätigt, dass es Gespräche über eine Verlegung gibt. „Der jetzige Standort im Ortszentrum ist einfach nicht ideal. So ist beispielsweise die Auffahrt sehr steil“, erklärt der Ortschef dazu. Göschelbauer könnte sich vorstellen den Standort in den Bereich des neuen Kreisverkehrs zu verlegen. „Wir arbeiten diesbezüglich sehr gut mit den Nachbar-Gemeinden zusammen. Das würde den Rettungs-Standort auf lange Zeit absichern“, sagt Göschelbauer, der aber auch noch erwähnt, dass insgesamt drei Standorte im Gespräch sind, zwei davon befinden sich im Ortszentrum von Altlengbach, einer auf Innermanzinger-Grund.

„Die Rettung darf kein Politikum werden, dafür ist das Thema einfach zu wichtig“, betont Göschelbauer, der Luftensteiner rät, seine Entscheidung zur Verlegung noch einmal zu überdenken.