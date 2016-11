Altlengbach

„Das ist ein großer Tag der Freude für uns“, sagte Bürgermeister Michael Göschelbauer am Freitag: Gemeinsam mit Landesrätin Barbara Schwarz und den ausführenden Firmen feierten die Gemeindevertreter die Gleichenfeier beim neuen Kindergarten. „Es ist toll, wenn man so ein Gebäude jeden Tag wachsen sieht und genau mitverfolgen kann, wie sich ein Teil in den anderen fügt“, so Göschelbauer weiter.

Zimmermeister Philipp Sulzer sprach den traditionellen Spruch zur Gleichenfeier aus. | NOEN, NÖN

Traditionsreiche Gleichenfeier

In alter Tradition trug Zimmermeister Philipp Sulzer den Spruch zur Gleichenfeier vor. Dafür hatte er seine Zimmerermontur angelegt und ein gefülltes Weinglas vorbereitet, um „die Bauherrschaft hochleben zu lassen“. Ebenso traditionsgerecht ließ Vizebürgermeister Daniel Kosak dann das Glas an der Hauswand zerschellen.

Arbeiten liegen voll im Plan

„Die Arbeiten liegen voll im Plan, derzeit werden die Fenster eingebaut, dann geht’s mit den Arbeiten im Innenausbau weiter“, zeigt sich der Bürgermeister mit dem Baufortschritt zufrieden. Besonders wichtig sei ihm, dass regionale Firmen in sehr hohem Ausmaß an diesem Projekt beteiligt sind. Unter anderem arbeiten die Firmen Elektro Wallner, Dachdecker Herbich, Holzbau Sulzer oder Doppler Installationen am Kindergarten mit. „Das wird ein Kindergarten von und für alle Altlengbacher“, so Göschelbauer.

Schwarz: "Ein sehr großzügiges und gut geplantes Gebäude

Landesrätin Barbara Schwarz zeigte sich beeindruckt. „Ich sehe viele Kindergärten. Das hier ist ein sehr großzügiges und gut geplantes Gebäude.“ Sie hatte für die Altlengbacher auch einen Rat parat: „Sowohl bei der Einrichtung, als auch bei der Außengestaltung der Spielflächen ist weniger oft mehr. Versucht, die natürlichen Gegebenheiten zu nutzen. Gerade die Hanglage bietet hier viele Möglichkeiten.“ Ein Hang „zum Runterkullern“ oder eine kleine Grube mit Laub gefüllt seien oft ein besseres Spielzeug als teure Geräte.

Gemeinsam mit den Arbeitern der Firmen saßen die Politiker noch lang auf der Baustelle beisammen und genossen das kleine Buffet.