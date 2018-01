Das Presseteam sei nun komplett, neben Kosak steht auch Michael Strasser als Ansprechpartner zur Verfügung, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Kosak engagiert sich als Vizebürgermeister von Altlengbach auf kommunaler Ebene. Sehr aktiv ist er auch auf Twitter, wo der 45-jährige Niederösterreicher der Community fast täglich Einblick in seine Essensgewohnheiten gibt. Köstinger freut sich jedenfalls über den "langjährigen Kommunikationsprofi mit starkem Bezug zum ländlichen Raum".



Michael Strasser wiederum ist 25, Gemeinderat in Haidershofen und war Pressesprecher der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Im Ministerkabinett wird er sich als zweiter Pressesprecher vor allem um die Agenden Landwirtschaft und Umwelt kümmern. Weiters im Team sind noch der Kärntner Valentin Petritsch, zuständig für soziale Medien und digitale Kommunikation, sowie Paul Gruber für Fotografie und Videokommunikation.

Daniel Kosak ist seit dem Jahr 2010 für die ÖVP im Altlengbacher Gemeinderat. Seit dem Jahr 2015 ist er zweiter Vizebürgermeister von VP-Bürgermeister Michael Göschelbauer. Weiters ist Daniel Kosak als Obmann der Neuen Mittelschule Laabental aktiv.

Seine politischen Schwerpunkte sind Bildung, Familie und Medien. Kosak ist verheiratet und Vater von drei Kindern.