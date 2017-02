Nach 1.210 Tagen am Sattel, 500 Nächten im Zelt und insgesamt 61.449 geradelten Kilometern sind Markus und Heidi Dangl am 23. Juli 2016 glücklich in die Heimat eingeradelt. Jetzt lassen sie Interessierte mit ihrer Reportage „Gegenwind ist deppert“ an ihren Erlebnissen teilhaben. Mucksmäuschenstill und ergriffen lauschten die vielen Besucher den herzerfrischenden Erzählungen der beiden „Um-die-Welt-Radler“ im Saal des Hotels Steinberger in Altlengbach.

Vom Radvirus gepackt

Nach ihren Reisen als Rucksacktouristen und einer Panamericana-Radreise folgte nach einem Gedankenblitz die fixe Idee einer Weltreise auf dem Fahrrad: „Uns hatte der Radreisevirus gepackt.“ Markus und Heidi Dangl sparten und planten akribisch an ihrem Traum, dann wurden alle Sicherheiten über Bord geworfen: Mit 30 Kilogramm Gepäck auf jedem Rad ging es durch die Türkei, Iran, Turkmenistan, Usbekistan, Kirgistan nach China, Tibet, Laos, Kambodscha, Singapur und Indonesien, dann wurde Australien durchradelt. Nach der Durchquerung Neuseelands ging‘s per Flugzeug nach Los Angeles und quer durch Amerika, in Afrika von Kapstadt in Richtung Norden bis Moshi in Tansania, wo sie das Projekt „Leben braucht Wasser“, das sie unterstützen, näher unter die Lupe nahmen. In Marokko freuten sich Markus und Heidi Dangl „über endlich wieder guten Kaffee“ und an der Grenze zu Spanien wurde es emotional: „Wir sind wieder daheim.“

Beim Abenteuer in 35 Ländern auf fünf Kontinenten mit einigen Patschen, Speichenbrüchen, Verkühlungen, Magen-Darmverstimmungen, Tränen der Freude und Verzweiflung, gab es auch sengende Hitze, Kampf mit Schlamm und Geröll, Tornados und Überschwemmungen, Millionen Eindrücke und Bekanntschaften mit herzlichen und hilfsbereiten Menschen. Wegen einer allergischen Reaktion und einem gequetschten Finger machten die beiden nur zwei Mal Bekanntschaft mit Spitälern. „Und wir hatten keine einzige Ehekrise“, sind die beiden Abenteurer stolz. Ihr Motto lautet: „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum.“