Viele Eltern kamen mit ihren Kindern zum ersten Altlengbacher Babytreff. Initiatorin Patricia Surböck freut sich über die gelungene Premiere: „Der Babytreff wurde über meine Erwartungen angenommen. In gemütlicher Atmosphäre wurden Erfahrungen ausgetauscht.“

Die junge Mutter hat schon öfters bei Babytreffen in der Umgebung teilgenommen und dort auch Mütter aus Altlengbach getroffen. „So entstand die Idee, auch hier im Ort ein Babytreffen ins Leben zu rufen. Vielleicht entstehen Freundschaften für die Zukunft“, so Surböck. Ihr Dank gilt ihrer Stellvertreterin Barbara Schmölz für die Unterstützung sowie Gemeinderätin Annemarie Widauer, die seitens der Gemeinde bei der Realisierung mithalf. In kürzester Zeit wurde im Freizeit- und Kulturzentrum ein Raum hergerichtet. Der Treff findet jeden ersten Freitag im Monat, ab 9 Uhr statt. Infos:

patricia.surboeck96@gmail.com.