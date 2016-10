„Es ist sehr wichtig, dass man sich gelegentlich Zeit nimmt, um anstehende Themen in aller Ruhe und ein bisschen Abgeschiedenheit zu diskutieren“, sagt Bürgermeister Michael Göschelbauer.

Er blickt auf ein ereignisreiches Jahr mit vielen Projekten zurück: „Der Kindergarten-Neubau, die Bemühungen einen neuen Arzt nach Altlengbach zu bringen, die Errichtung des Kreisverkehrs, die Neuorganisation der Kinderbetreuung, all das hat uns stark gefordert.“

Nahversorgung als Kernthema

Bei ihrer Herbstklausur legte die ÖVP die Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden Monate fest. „Wir werden alle Kraft darin setzen, dass wir die Nahversorgung im Ort ausbauen“, so Göschelbauer. Es gäbe schon gute Signale und Gespräche, um die Wirtschaft im Ortszentrum zu stärken und auszubauen. „Das spielt auch stark in die Überlegungen zum neuen Ortszentrum hinein. Hier werden wir die Arbeitsgruppe in den kommenden Wochen wieder aktivieren und Ideen diskutieren.“ Die Bevölkerung soll eingebunden werden.

Wie Vizebürgermeister Daniel Kosak erläutert mache der zunehmende Wohnbau das Ortszentrum auch für Nahversorger-Ketten wieder interessant: „Die Gemeinde wächst, das ist ein wesentliches Element, um als Standort interessant zu bleiben.“

"Neuer Ortsteil" in Nest nimmt Formen an

Auch die neuen Baugründe in Nest waren bei der Klausur ein Thema. Das ÖVP-Team freut sich auf die Entwicklungsarbeit mit den Raumplanern, um dort einen neuen Ortsteil zu schaffen. Anfragen von interessierten Bauwerbern gibt es, in der ersten Hälfte des kommenden Jahres sollen alle Verkaufs- und Rahmenbedingungen geklärt sein, ab dann könne die Verwertung der Grundstücke beginnen.

„Insgesamt haben wir zum Glück ein starkes Gemeinderatsteam“, ist Göschelbauer stolz. „Das ist wichtig, weil wir damit die Arbeit auf viele Schultern verteilen können.

Zufrieden macht mich auch, dass wir eine völlig ausgeglichene Halbe-Halbe-Quote zwischen Männern und Frauen haben, das ist auch keine Selbstverständlichkeit.“