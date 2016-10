Das Hakenkreuz und die Aufschrift „No refugees“, das auf eine Betonwand beim Bahnhof in Eichgraben aufgesprüht wurde (die NÖN berichtete), wurde mittlerweile übermalt, doch auch Schmierereien auf Verkehrszeichen und Aufkleber mit rechtsradikalen Inhalten sind in Eichgraben aufgetaucht. „Offenbar entsteht oder existiert hier eine rege und sich radikalisierende Szene. Vor allem die Gegend rund um den Bahnhof und der Gartensteig, wo viele Flüchtlinge zum Kloster oder Sonnenhof gehen, sind betroffen“, zeigt sich ein Eichgrabener besorgt und appelliert an die Bürger, sensibel zu sein und „auf mögliche Radikalisierung acht zu geben“.

Er vermutet zudem, dass es sich dabei nicht um Lausbubenstreiche handelt, „sondern um eine geplante Aktion, um Druck auf Helfer und Flüchtlinge auszuüben.“ Bei der Polizei wurden bereits Anzeigen erstattet: „Die Ermittlungen laufen, auch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wurde informiert“, berichtet die Exekutive. „Wenn die Schuldigen erwischt werden, werden sie zur Rechenschaft gezogen.“ Die Exekutive bittet um sachdienliche Hinweise.