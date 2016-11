Immer wieder kommt es in einem Supermarkt in Neulengbach zu Ladendiebstählen – Grund genug für das Unternehmen einen Detektiv zu engagieren, und das mit Erfolg: Am vergangenen Freitag und Samstag erwischte er gleich vier Ladendiebe. Zwei Frauen langten am Freitag kräftig zu, eine von ihnen versteckte die gestohlenen Lebensmittel in einen Trolley.

Am Samstag erwischte der Detektiv schließlich eine Frau und einen Mann. Der Mann versteckte fünf Flaschen Alkohol in seiner Kleidung, die Frau klaute Lebensmittel. Alle wurden angezeigt.