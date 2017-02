Die Grünen protestieren gegen eine Einsparungsmaßnahme der ÖBB. Wie berichtet wurde einer der beiden Fahrscheinautomaten in der Bahnstation Neulengbach-Stadt demontiert, was zu einigen Beschwerden von Bahnkunden geführt hat.

Brief an ÖBB-Vorstand

Die Grünen haben jetzt an den ÖBB-Vorstand einen Brief geschickt: „Es sind Mütter und Väter mit Kinderwagen, es sind RollstuhlfahrerInnen und es sind ganz normale PendlerInnen, welche sich momentan durch die Demontage des Fahrkartenautomats am Bahnhof Neulengbach Stadt vor den Kopf gestoßen fühlen“, schreibt Fabian Schindelegger. Und weiter: „Wir als Grüne Neulengbachs können und wollen nicht länger zusehen, wie Fahrgäste ignoriert und das Bahnfahren systematisch in den ländlichen Regionen wie hier in Neulengbach kaputtgespart wird.“

Ein zweiter Fahrkartenautomat sei eine unbedingte Notwendigkeit, weil von Bahnsteig 2 aus der Automat auf Bahnsteig barrierefrei nicht zu erreichen ist. Die Grünen appellieren daher an die ÖBB, den Fahrkartenautomaten wieder zu installieren, „damit öffentlicher Verkehr auch weiterhin attraktiv bleibt und alle Menschen selbstbestimmt mobil bleiben können.“ Dass nach dem Schließen von Personenkassen jetzt auch Fahrkartenautomaten eingespart werden, kritisieren die Grünen ebenso wie die fehlende Information über die Maßnahme in Neulengbach.