Genau richtig verhielt sich ein Lenker, der in der Nacht auf Dienstag der Vorwoche in Großgraben einen Unfall verursach hatte. Er alarmierte, so wie es sich gehört, die Exekutive, obwohl er etwas zu tief ins Glas geschaut und sich trotzdem hinters Steuer gesetzt hatte. Als die Beamten eintrafen, wurde er zum Alkotest gebeten. Mit über einem Promille war er in Großgraben unterwegs. Nun ist er seinen Führerschein wohl für einige Zeit los.

Das Fahrzeug wurde am nächsten Tag von der Feuerwehr geborgen. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.