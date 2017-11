Eifersucht plagte einen 38-Jährigen massiv, im Streit verletzte er seine Ehefrau und sitzt nun in einem Prozess am Landesgericht St. Pölten auf der Anklagebank. Wegen Nötigung muss sich seine Ehefrau (37) verantworten.

Körperverletzung gesteht der 38-Jährige nicht. „Einen Sessel habe ich zum Tisch geschoben, der ist umgekippt, vermutlich habe ich sie dabei am Knie oder an einer Zehe erwischt“, erklärt er im Prozess. Wie seine Ehefrau ein Hämatom am Oberschenkel erlitten haben soll, kann er nicht verstehen.

„Er war wütend, hat den Sessel genommen und auf mich geschossen“

Erklären kann das die 37-Jährige: „Er war wütend, hat den Sessel genommen und auf mich geschossen“, berichtet sie. Eine Ärztin habe ihr dann ob des Hämatoms geraten, in ein Krankenhaus zu fahren. „Das habe ich gemacht, auch damit die Situation zwischen uns nicht noch schlimmer wird“, so die Angeklagte weiters. Dass sie ihrem Ehemann nach dem Streit erklärt hat, ihn zu erschießen, gibt sie unumwunden zu. „Weil er mit meiner Mutter so geschrien hat und ich wollte, dass er damit aufhört.“

Die 37-Jährige kommt ohne Verurteilung davon. Ihr bietet der Richter Diversion an. Nach einer Probezeit von drei Jahren kann das Verfahren gegen sie eingestellt werden.

Der Ehemann wird wegen Körperverletzung schuldig gesprochen und zu 900 Euro Geldstrafe verurteilt. Zahlt er die nicht, muss er 45 Tage absitzen. 300 Euro Schmerzensgeld muss er an seine Frau berappen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.