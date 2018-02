Die SP startet in der Gemeinde Asperhofen eine Kulturinitiative. „Wir organisieren erstmalig im Gasthof Pree ein Kabarett“, kündigt Gemeinderat Richard Geisler an.

Nadja Maleh, in Wien lebende Tochter eines Syrers und einer Tirolerin, tritt am Donnerstag, 15. Februar, mit „Best of Kabarett“ auf. „Ich bin viele, und die wollen alle raus!“ lautet ihr Motto an diesem Abend, an dem sie kabarettistische Highlights ihrer Soloprogramme zum Besten gibt.

Wie entstand die Idee, Nadja Maleh nach Asperhofen zu bringen? Dazu Richard Geisler: „Meine Gemeinderatskollegin Karoline Sulak ist sehr an Kulturveranstaltungen interessiert. Wir haben uns gedacht, dass wir einmal etwas in diese Richtung machen sollten.“ Sulak kenne Maleh flüchtig, habe im Vorjahr bei ihr angefragt und eine Zusage bekommen, freut sich Geisler. Und Gerhard Pree habe sich im Vorfeld als Gastgeber sehr engagiert und interessiert gezeigt, so Geisler weiter.

Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. 100 Karten sind schon verkauft. Vorverkaufskarten um 15 Euro unter 0664/1445845. Abendkasse: 18 Euro.