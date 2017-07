Asperhofen

Das leer stehende Glashaus wurde nach einem Großputz wieder in Betrieb genommen. BodyWave verlegte kurzerhand den laufenden Step-Kurs in das benachbarte Areal. „Die Stimmung war hervorragend und die Location ist bei allen Teilnehmern sehr gut angekommen“, berichtet BodyWave-Gründer Mario Schöner.

„Ein großes Plus ist, dass wir für unsere Kurse hier sehr viel Platz zur Verfügung haben. Und in diesem einzigartigen Ambiente macht das Trainieren und Schwitzen gleich noch mehr Spaß.“ Das Glashaus hat somit die Feuerprobe mit Bravour bestanden und wird in Zukunft sicher noch häufiger für sportliche und andere Veranstaltungen genutzt werden.