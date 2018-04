„Ich war in Panik, ich dachte er wäre ein guter Sündenbock“, sagt ein Asperhofener vor Richter Markus Grünberger. Wegen Verleumdung saß der 17-Jährige nun auf der Anklagebank am Landesgericht St. Pölten. Er soll nach einem Autodiebstahl, bei dem er verdächtigt worden war, bei der Polizei eine Falschaussage gemacht haben, und einem anderen die Schuld in die Schuhe geschoben haben. „Sie haben den Schwarzen Peter jemand anderem zugeschoben. War Ihnen bewusst, dass der dadurch Probleme bekommen könnte?“, fragt ihn der Richter.

Einsichtig über Fehlverhalten

Einige Wochen später wollte der junge Mann dann die Aussage berichtigen. „Weil ich konnte das nicht verantworten“, gibt er kleinlaut vor dem Richter zu. Da war es allerdings zu spät für die Einsicht. Der Richter lässt trotzdem Milde walten – aufgrund der Unbescholtenheit und des ordentlichen Lebenswandels des Angeklagten. Auch die Jugendgerichtshilfe bezeugt, dass sich der junge Mann einsichtig über sein Fehlverhalten zeigte. Als Strafe muss der Lehrling innerhalb von sechs Monaten 100 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten, „dann wird das Verfahren eingestellt. Das ist ein großes Entgegenkommen“, so der Richter, der ihm abschließend auf den Weg gibt: „Aufpassen in der Zukunft.“