Asperhofen , Purkersdorf

Den 70. Geburtstag hätte Georg Danzer am 7. Oktober gefeiert. Der erfolgreiche Liedermacher lebte seit den 1990er-Jahren in Asperhofen, wo er vor neun Jahren am 21. Juni 2007 verstarb. Mit einem Liederabend am Bioerlebnishof Teix wurde am Samstag an den Ausnahmekönner erinnert: Gernot Ruzicka und Band spielten „die sauberen und schmutzigen Lieder des Georg Danzer“.

Die Gemeinde Asperhofen plante keine eigene Veranstaltung anlässlich des Geburtstags. Bürgermeisterin Katharina Wolk: „Es gibt Überlegungen, dass wir nächstes Jahr zum zehnjährigen Todestag etwas machen, aber da muss ich noch mit der Witwe reden, ob ihr das Recht ist. Ich möchte nichts gegen ihren Willen machen.“

Mit Purkersdorf eng verbunden

Danzer hinterließ aber auch in Purkersdorf seinen tiefen Spuren. Niki Neunteufel vom Lokal Nikodemus erinnert sich: „Durch Wolfgang Ambros durfte ich Georg bereits 1990 kennenlernen, er war vom Beginn des Nikodemus an ein gern gesehener Gast.“

Bereits 1991 trat er gemeinsam mit Erwin Kiennast im Lokal auf. „1997 wurde Austria 3 in Purkersdorf gegründet, in dieser Phase war er am öftesten bei uns anzutreffen“, so Neunteufel. Danzer trat mit Austria 3, anlässlich des zehnten Geburtstages des Nikodemus am Hauptplatz auf. 2003 ging dann eines der ersten großen Konzerte des „Purkersdorfer Open Air Sommers“ mit Danzer als Headliner über die Bühne. „Georg war für mich als Mensch ein großes moralisches Vorbild, man konnte jeden Tag von ihm lernen. Georg, wir werden dich immer in unserem Herzen tragen“, denkt Neunteufel an seinen Freund.