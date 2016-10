Mit einem gefälschten Führerschein war ein Russe lange in Wien unterwegs, bei Verkehrskontrollen bemerkte das dort niemand. Kein Glück hat der 37-Jährige bei einer Kontrolle in Außerfurth, da wurden Polizisten sofort stutzig.

„Ich hatte keine Ahnung, dass der Schein gefälscht ist“

Geständig zur Fälschung besonders geschützter Urkunden ist der Russe im Prozess nicht. „Ich hatte keine Ahnung, dass der Schein gefälscht ist“, will er weismachen. Wo er die Prüfung zur Fahrlizenz gemacht hat? „In Ungarn, weil in Österreich hab’ ich sie nicht geschafft, da sind das ja so viele Fragen.“

Wesentlich leichter wäre die Prüfung im Nachbarland gewesen. „Ich war nur zweimal dort. Nur einmal musste ich mit dem Auto fahren und habe nur ein paar Fragen mündlich beantwortet. 1.000 Euro habe ich dann bezahlt und den Schein sofort in der Fahrschule bekommen“, erzählt er.

Wie er den Kontakt nach Ungarn geknüpft hat? „Ein alter Mann mit einem Bein, ein ehemaliger ungarischer Polizist, er war in Uniform, hat mich in Wien angesprochen und gleich nach Ungarn mitgenommen.“

„Sind Sie sicher, dass Sie es nicht für möglich gehalten haben, dass es sich um Verbotenes handelt“, fragt der Richter, der ob der Unbescholtenheit des Angeklagten diversionelles Vorgehen in Betracht zieht. „Für blöd verkaufen lassen wir uns nicht“, warnt der Staatsanwalt den Russen, doch besser nachzudenken.

Der bleibt bei seiner Version und fasst sechs Monate bedingt aus (nicht rechtskräftig).