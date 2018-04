Best of Goldammer in der Galerie Anzbach.

Die "letzte" große Best of Goldammer-Ausstellung läuft in der Galerie Anzbach. Zu sehen sind die neue Lithographie "Lagune in Venezia" und mehr als 60 der besten Goldammer-Werke von 1979 bis 2018: Acrylbilder, Mischtechniken, Aquarelle, Original Farbradierungen und Bleistiftzeichnungen.

Die Motive reichen vom Wiener Stadtpark über die Otto Wagner Villa und die Secession bis hin zu Dogenpalast und Rialtobrücke in Venedig.

Einen Tag der offenen Tür gibt es am 13. Mai ab 13 Uhr.

Die Ausstellung ist bis 27. Mai geöffnet: Donnerstag und Freitag von 10-12 und 13-18 Uhr. Samstag und Sonntag von 13-18 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung unter 0664/ 200 3034.