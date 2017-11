Der Austrian Firefighter‘s Run wurde am 21. November in Bregenz gestartet und führte über eine Distanz von rund 700 Kilometer quer durch Österreich bis nach Wien. Dabei liefen zehn Feuerwehrmänner der Berufsfeuerwehr Salzburg in voller Einsatzbekleidung und mit Atemschutzgerät auf dem Rücken ohne Unterbrechung im Staffellauf für einen guten Zweck. Im Zuge dieses Rekordlaufs sammelten die Feuerwehrmänner Spenden für die Kinderkrebshilfe.

Die Laufstrecke führte auch durch das Gemeindegebiet von Neulengbach, und so erwartete die Freiwillige Feuerwehr Neulengbach-Stadt ihre sportlichen Kameraden am Samstag um 6.30 Uhr an der B19, um sie anzufeuern und ihnen mit Absicherungsmaßnahmen an der Strecke ein schnelles Vorankommen zu ermöglichen.

„Für die sportliche Unterstützung sorgten fünf Feuerwehrkameraden aus Neulengbach, die ebenfalls ausgerüstet mit Einsatzbekleidung und Atemschutzgerät die Salzburger Rekordläufer im Laufschritt auf ihrem Weg durch die Wienerwaldgemeinde eskortierten“, berichtet Xaver Hiebner von der FF Neulengbach. Eine Sammlung unter den Neulengbacher Kameraden ergab die Summe von 500 Euro, die der Begleitmannschaft des Austrian Firefighter‘s Run als Spende für die Kinderkrebshilfe übergeben wurde.