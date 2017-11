In zwei Jahren soll der lang geplante Umbau des Kirchstettener Bahnhofs beginnen. „Wir haben diese Information von den ÖBB bekommen. Im Jänner wird es noch Gespräche mit der Gemeinde geben. Dann soll alles schriftlich fixiert werden“, berichtet SP-Vorsitzende Sabine Hutterer.

Bürgermeister Paul Horsak (VP) zeigt sich jedenfalls erleichtert, dass beim Bahnhof in absehbarer Zeit etwas weitergeht: „Wir freuen uns alle sehr, dass da endlich etwas geschieht. Ein niveaufreier Zugang zu den Zügen ist ganz wichtig, das sind ja keine Zustände mehr.“

