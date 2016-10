Durch die Bauarbeiten bei der Bahnstation wurden einige Straßen in Eichgraben in Mitleidenschaft gezogen.

Manche Bürger befürchten jetzt, dass die Straßen nicht ordentlich hergerichtet werden. „Einige Straßen sind extrem beschädigt, der Winter steht an. Von der Gemeinde hören wir nur, dass verhandelt wird. Der Bahnhof wird aufs Schönste renoviert und bei den Straßensanierungen macht man wahrscheinlich die billigste Variante“, mutmaßt ein Eichgrabener, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Anrainer fordern Sanierung der Straßen

Dass er durch die Baustelle „viel Lärm und Chaos“ gehabt habe, sieht der Bahn-Anrainer gelassen: „Aber jetzt wird es Zeit, dass die Herrschaften auch an das Drumherum denken und dass die Gemeinde Geld in die Hand nimmt, um die Straßen zu sanieren.“ Teilweise sei der Unterbau so schlecht, dass er neu gemacht werden müsse.

Bürgermeister Martin Michalitsch ist im Dialog mit den Bundesbahnen und hat die Zusage, dass jene Schäden, die von den ÖBB verursacht wurden, abgegolten werden. „Und dort wo der Unterbau nicht in Ordnung ist, wird er wiederhergestellt“, so Michalitsch.

Die Gemeinde habe eine ganze Liste von Vorhaben, aber nicht das Budget, um alles sofort zu machen. Priorität haben laut Michalitsch Kleiststraße und Nestroystraße, dort sollen noch heuer Maßnahmen gesetzt werden. Michalitsch: „Bei uns ist es schwieriger als anderswo, weil wir Lehm als Untergrund haben. Wir haben es nicht ganz leicht.“

Insgesamt habe die Gemeinde im Straßenbau schon viel gemacht, aber es gäbe noch viel zu tun, so Michalitsch: „Wir bemühen uns, dass unser Straßennetz dem entspricht, was man von einem schönen Ort im Wienerwald erwarten darf.“